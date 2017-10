Julia Roberts vond zichzelf een verwend nest

In gesprek met Harper's Bazaar zegt ze dat dat pas veranderde toen ze haar echtgenoot Daniel Moder in 2000 ontmoette, toen ze 33 was.

"In Danny vond ik echt mijn mens. Als ik denk aan wat mijn leven heeft gevormd, waardoor het klopt en logisch is, is hij het. Alles is daarna op zijn plaatsgevallen", aldus Roberts (49).

Het huwelijk met Moder is niet haar eerste: van 1993 tot 1995 was ze getrouwd met Lyle Lovett. Haar huidige echtgenoot ontmoette ze op de set van The Mexican. Daarna hebben ze meer films gemaakt zoals The Normal Heart en Secret in Their Eyes.

"Het is comfortabel, maar het is ook doodeng, dat is een goede combinatie. Ik voel angst omdat degene waar ik het meeste indruk op wil maken de hele tijd naar mij kijkt."