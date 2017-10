Weduwe Hugh Hefner is Playboy-oprichter 'eeuwig dankbaar'

"Hij was een Amerikaanse held. Een pionier. Een aardige en bescheiden man die zijn leven en huis met de wereld deelde", aldus Crystal Hefner in gesprek met People. Hugh Hefner overleed op 91-jarige leeftijd. Zaterdag is hij begraven in Los Angeles.

"Ik weet hoeveel hij van mij hield. Ik hield ook zoveel van hem. Ik ben zo dankbaar. Hij gaf me leven. Hij gaf mij richting. Hij leerde me om aardig te zijn. Ik ben eeuwig dankbaar dat ik met hem heb kunnen leven en zijn hand vast heb kunnen houden. Hij veranderde mijn leven en redde mijn leven."

De 31-jarige Crystal was Hefners derde vrouw en vijf jaar met hem getrouwd. Hugh Hefner was tussen 1949 en 1959 getrouwd met zijn jeugdliefde Millie Williams. In 1989 trouwde hij met Playboy-model Kimberley Conrad. Negen jaar later gingen ze uit elkaar maar de echtscheiding was pas in 2010 afgerond.

Crystal Hefner maakte op 24-jarige leeftijd haar debuut in Playboy in het decembernummer van 2009. Een jaar later werd de verloving tussen Crystal Hefner en de zestig jaar oudere Hugh Hefner aangekondigd.