Kendall Jenner voelde zich 'enorm stom' na controversiële Pepsi-reclame

"Als ik vantevoren had geweten dat dit zou gebeuren, had ik het nooit gedaan", vertelt Jenner aan haar zus Kim Kardashian in een aflevering van de realityshow Keeping up with the Kardashians. "Maar op het moment zelf had ik echt geen idee. Ik voelde me achteraf zo stom", zegt het model.

"Het is echt nooit mijn bedoeling geweest om mensen te beledigen en dat vind ik nog wel het ergste van alles: dat ik mensen heb gekwetst. Ik voel me er zo ontzettend slecht over", aldus Jenner.

'Protestmars'

In het reclamefilmpje was te zien hoe het model een fotoshoot verlaat om mee te lopen in een protestmars. Die eindigt als het model een politieman een blikje cola geeft en daarvoor enorm toegejuicht wordt. Volgens critici deed deze specifieke scène denken aan Iesha Evans, de jonge vrouw die in 2016 in Baton Rouge werd gearresteerd toen zij meedeed aan een Black Lives Matter protest.

Vlak na de lancering van de reclame ontstond er dan ook een stortvloed aan kritiek. Veel mensen hadden het gevoel dat Pepsi misbruik maakte van de Black Lives Matter-beweging, die in opstand komt tegen politiegeweld. De frisdrankfabrikant verwijderde het spotje van YouTube en bood zijn excuses aan.