Jamie Westland moest Porsche verkopen om aan vorderingen te voldoen

"Ik was heel erg. Op een gegeven moment wisselden we van management, en moest ik een tijdje alles zelf gaan sparen en zelf de ondernemer zijn", zegt Westland in een interview met Noisey.

"Als je dan gewoon alles blijft uitgeven, denk je in januari: oh, wat ga ik nou doen? Dan moet je toch een keer iets verkopen, of aan je spaarrekening komen."

Westland besloot zijn Porsche te verkopen, om aan geld voor de fiscus te komen. "Het ging allemaal naar de blauwe enveloppen."

Het is niet waarschijnlijk dat Westland in een soortgelijke situatie terechtkomt: "(...) ik heb nu een vriendinnetje dat gewoon nee zegt. Beter voor mij."

Sparen

Collega Spike stopte zijn eerste fortuin in een exclusieve auto. "Een Ford Mustang uit '65. Ik heb hiervoor moeten sparen, dus het was niet echt impulsief. Ik heb die auto nog steeds."

"Het is een soort tijdscapsule waar je instapt, zo worden auto's tegenwoordig niet meer gemaakt. Het is zo'n immens machtig gevoel als je je rechtervoet intrapt en die V8 slaat aan."