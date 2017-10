Prinses Laurentien vindt puberteit geen 'excuus' voor onbeleefdheid kinderen

De 51-jarige prinses zegt in gesprek met De Telegraaf dat ze het "prima" vindt dat kinderen rond hun dertiende zoekende zijn. "Maar het etiket puber is geen enkel excuus om bijvoorbeeld op een bepaalde manier tegen ons te praten. En dat weten ze."

De moeder van de 15-jarige Eloise, de 13-jarige Claus-Casimir en de 11-jarige Leonore is streng, maar beweegt wel met de kinderen mee. "'Hoe was ik ook alweer toen ik dertien jaar was?' Zo kan een plan over een bedtijd bijvoorbeeld los worden gelaten."

De kinderen hebben inspraak, maar worden ook geacht mee te denken. "'We zijn allemaal druk, maar iedere dag moet de tafel gedekt worden, de hond moet uitgelaten worden en hij moet eten krijgen. Jongens, hoe gaan we dit oplossen? Dat kan niet op één persoon neerkomen.' Voor ik het weet zitten er drie kinderen samen een schema te maken dat ik niet in elkaar had kunnen timmeren."