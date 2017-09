Jim Carrey dient verweerschrift in tegen ex-schoonmoeder

De nabestaanden van Cathriona White, die in 2015 kort na de relatiebreuk met Carrey zelfmoord pleegde, houden de komiek en acteur verantwoordelijk voor haar dood.

De komiek (55) heeft vrijdag via zijn advocaat een verweerschrift ingediend waarin hij stelt dat de moeder van Cathriona en haar voormalige echtgenoot Mark Burton met steun van hun advocaat Filippo Marchino bezig zijn met een poging grote sommen geld van hem af te troggelen.

In de rechtbankstukken zegt Carrey dat hij hier niet van gediend is. In 2013 zegt hij ook al te zijn afgeperst, toen White dreigde de pers te vertellen dat hij haar besmet zou hebben met soa's. De acteur had geen zin in een langdurige publieke juridische strijd en trof destijds een schikking.

Statement

Carrey heeft op Twitter ook een statement gepubliceerd. ''Helaas, ik heb drie jaar geleden een fout gemaakt door een schikking te treffen na valse beschuldigingen tegen mij. Het aangaan van een publieke verdediging zou erg duur en pijnlijk worden'', laat de acteur in deze verklaring weten.

"Ik zal niet een tweede keer meewerken aan deze zelfde frauduleuze aanklachten uit naam van Cat's man en haar moeder. Ik ben niet verantwoordelijk voor wat deze wanhopige figuren achteloos opdiepen over de vrouw die ik liefhad."

Hij besluit: ''Ik was duidelijk verblind door mijn genegenheid. Ik zal empathie en vergeving voor Cat houden en me verder blijven focussen op de vele zegeningen in dit leven."