Martijn Fischer zou kind willen met jongere vriendin

"Om me heen zie ik voorbeelden van oudere vaders die dat heel goed doen. Ik ben energiek en vind kinderen erg leuk. Ik vind het een geweldig avontuur om mijn zoons te zien opgroeien. Het lijkt me leuk om dat nog eens te mogen meemaken", vertelt de acteur in gesprek met Vrouw.

Fischer kreeg met zijn ex twee zoons. Hij laat in het interview weten dat zij het goed met Helder kunnen vinden. "Dat is belangrijk. Niet dat ik haar meteen heb voorgesteld. We zijn eerst leuke dingen gaan doen zonder het te benoemen, als 'een vriendin van papa'."

Leeftijdsverschil

Gezien het leeftijdsverschil tussen hem en zijn nieuwe vriendin, vroeg hij zijn zonen of zij 'de relatie wel vinden kunnen'. "'Tuurlijk, je bent gek als je het niet doet!' riepen ze. Toen ben ik mijn best gaan doen, haha."

Fischer zegt dat hij er weinig van merkt dat hij 21 jaar ouder is dan Helder. "Ik zat al in militaire dienst toen zij werd geboren. Als je dat hardop zegt, denk je: 'Dat moet je niet willen!' Maar het kan en het werkt. We hebben het fijn samen."