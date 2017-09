Heidi Klums ex-vriend Vito Schnabel opgepakt voor drugsbezit

Volgens The Blast is hij op 3 september gepakt met paddo's op zak tijdens het Burning Man-festival in de Amerikaanse staat Nevada.

Schnabel betaalde snel zijn borgsom waardoor hij kort na zijn arrestatie al weer op vrije voeten was. De politie van Pershing County benadrukt dat Vito onschuldig is totdat hij schuldig is bevonden door een rechter.

Dat Schnabel is gepakt voor drugsbezit op het festival is opmerkelijk. Op Burning Man gebruiken namelijk veel mensen drugs.

De 44-jarige Klum bevestigde begin deze week dat er na drie jaar een einde was gekomen aan haar relatie met Schnabel. "Het is belangrijk om de tijd te nemen en na te denken", zei het supermodel. Het is onbekend of Vito's arrestatie iets te maken heeft met de breuk.