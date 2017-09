Roddeloverzicht: 'Drama' voor Alexia en Estelle en Badr weer samen

Je eerste schoolfeest is iets wat de meeste mensen hun leven lang zal bijblijven. Je hebt je haar gedaan, nieuwe kleren aangetrokken, experimenteert met make-up en staat met klamme handjes aan de zijkant van de dansvloer te wachten tot de eerste persoon op de muziek wat pasjes maakt.

Voor veel mensen zijn de eerste schoolfeestjes ook meteen de eerste keer dat er een glaasje alcohol werd gedronken. Een glas wijn, een glas bier en je bent dronken. Tegenwoordig is daar geen sprake meer van: tot achttien jaar oud is alcohol verboden en dus zal het op de meeste schoolfeestjes niet meer gebeuren dat er tieners kotsend over de wc hangen of grandioos onderuit gaan over de glibberige vloeren.

Toch lukt het jongeren toch nog wel eens aan alcohol te komen: ze kopen een broer om, 'lenen' een biertje van papa en mama of liegen in de kroeg over hun leeftijd. Die dingen gebeuren en als ouder of docent kun je niet anders dan leren van de situatie en kijken hoe je het de volgende keer kunt voorkomen.

Koning Willem-Alexander zei in het interview met Wilfried de Jong op zijn verjaardag al dat hij wilde dat zijn dochters een zo normaal mogelijke jeugd hebben. Deze week bleek dat dat uitstekend lukt: hoewel dochter Alexia (12) nog niet de leeftijd heeft om te willen experimenteren met alcohol, is ze er wel mee in aanraking gekomen.

Het eerste schoolfeest van Alexia is volgens Privé namelijk uitgelopen op een 'drama'. Een groep tweedeklassers was via een broer aan drank gekomen en stond dronken het feestje te verpesten. De hoeveelheid alcohol die zij hadden genuttigd bleek zo groot, dat twee van de jongens het feest, dat tot 22.00 uur duurde, niet konden afmaken: ze vielen flauw.

Toen de beginnende pubers door hun ouders werden opgehaald, stonden er voor de deur van de school twee ambulances. De magen van de jongens moesten worden leeggepompt en een van de jongens was er zo slecht aan toe dat hij nog een nachtje in het ziekenhuis moest blijven.

Flink schrikken voor Alexia dus en aan de foto's van Privé te zien, had haar moeder het er ook erg moeilijk mee: die zat in New York op het moment dat haar dochter haar eerste feestje in duigen zag vallen. Gelukkig zullen er nog veel meer feestjes komen en heeft Alexia alle tijd om deze nare ervaring te vergeten.

Niets is zeker

Een half jaar geleden sprak ze over trouwen: de jurk van haar vorige bruiloft, die nooit doorging, had ze nog hangen en het huwelijk stond toch symbool voor het ultieme geluk. Froukje de Both leek het nu toch helemaal voor elkaar te hebben, met Niek van der Bruggen kón het niet meer fout gaan.

En toegegeven: het begin van hun relatie was niet het makkelijkste verhaal wat je kan bedenken. Froukje stond op het punt te trouwen met een andere man, met wie ze een dochter heeft, toen ze halsoverkop smoorverliefd op Niek werd. Ze koos er voor het huwelijksbootje te laten varen en met Niek verder te gaan.

Maar inmiddels zijn we vijf jaar verder en leek het erop dat er niets meer mis zou kunnen gaan. Het was dan ook schrikken toen Story de presentatrice deze week gesproken bleek te hebben en het helemaal niet meer goed ging met die relatie. Want wat blijkt: Froukje en Niek hebben even een mindere periode.

"Een relatie hebben is moeilijk. We zijn nog wel samen met Emma en goede vrienden naar een camping in Italië geweest. Maar sinds enkele weken is er twijfel", aldus Froukje in gesprek met het blad.

Niek en Froukje zouden nu een "soort relatiepauze" houden. "De tijd zal leren of we bij elkaar terugkomen. Maar voor nu is het voor ons beiden goed even afstand van elkaar te nemen."

De woorden van Froukje kwamen hard aan: niets had er op gewezen dat het minder ging. NU.nl belde met de manager van de presentatrice om te vragen naar de onverwachte relatieproblemen, maar zij wilden niet eens bevestigen dat er een gesprek had plaatsgevonden.

Echt zeker weten doen we het dus niet, ook omdat Niek tijdens zijn radioprogramma op Veronica op geen enkele manier laat merken dat er iets aan de hand is. De tijd zal het leren: wie weet volgt er nog duidelijkheid via sociale media.

Money, money, money

Zwemmen in het geld, het geld laten regenen en geld over de bank smijten: als je het hebt, is geld voor van alles bruikbaar. Een zwembad in de tuin, een dure outfit of gouden kranen: niets is te gek als je creditcard nooit z'n limiet bereikt.

Dat geld kun je op allerlei manieren verdienen. Je kunt een bank beroven, een Instagram-account runnen met veel hashtags, mensen oplichten, of je kunt gewoon hard aan het werk. Voor het uitgeven maakt het niet zoveel uit waar het vandaan komt: als het maar rolt.

Nick & Simon werken al jaren kei- en keihard. De Volendamse zangers begonnen met honderden optredens in kroegen en 'ja' zeggen tegen alles wat op hun pad kwam, maar zijn inmiddels selectiever in de klussen die ze kiezen. Een paar jaar geleden kon de tv of radio niet aan zonder Nick of Simon of de combinatie te horen, nu staan ze nog maar in een paar programma's en kiezen in hun vlogs zelf wat ze delen met fans.

Noisey vroeg de heren wat ze met al het geld doen dat ze met al die jaren van optredens, albums verkopen en tv-programma's maken hebben verdiend. Wat blijkt: dat gaat, anders dan in de tienertijd, niet op aan dure designerkleding.

"Nu doe ik dat niet meer, ik draag twee keer iets en dan kan ik het niet meer aandoen, omdat we de hele tijd in beeld zijn. Dan vind ik het zonde van het geld", aldus Nick over zijn kledingkeuzes.

Op het nieuwe album van de zangers staat ook een nummer met hiphopartiesten Jack Shirak en Jayh. Hoewel het in de rapwereld niet meer dan normaal is dat een stel halfnaakte dames glibberend door de champagne over geld rolt, hebben Nick & Simon er voor gekozen een toch iets bescheidenere clip te maken.

"We hebben wel die fantasieën gehad bij het opnemen van de clip, om helemaal over de top te gaan. Maar dat hebben we niet gedaan, want dan steek je er de draak mee", vertelt Nick.

Niet dat de heren het champagnepoppen niet onder de knie hebben. Simon: "Wij kunnen het ook wel goed hoor, alleen houden we het binnenshuis. Het komt niet meteen op Instagram." Wilde feestjes in Volendam dus.

Betrapt!

Soms is liefde zo sterk dat je de ander alles vergeeft. Een affaire, spullen die gejat worden: niet is te gek, want de liefde is echt. Vaak is zo'n allesoverstijgende liefde er een tussen ouders en hun kind, of andersom, maar soms is die liefde tussen twee mensen die elkaar ooit eens hebben ontmoet en elkaar nooit meer hebben losgelaten.

Het uitstekend, fictief, voorbeeld daarvan zijn Romeo en Julia. Shakespeare wist als geen ander te beschrijven hoe moeilijk het kan zijn om heel erg van iemand te houden, terwijl de liefde onmogelijk is. Bij de twee tieners liep het dramatisch af: de ene deed alsof ze dood was, de ander ging echt dood en dus moest de een ook echt dood.

Nu willen we Estelle Cruijff en Badr Hari niet de Romeo en Julia van deze tijd noemen, maar hun liefde zou verzonnen kunnen zijn door Shakespeare. Zij een vrouw, net van haar rijke echtgenoot af, hij een ietwat agressieve man met misschien wel een hart van goud.

Estelle en Badr waren een tijd echt heel erg gelukkig met elkaar. Het stel ging samen naar feestjes, liet zich romantisch op de foto zetten en leek voor altijd bij elkaar te blijven. Toch ging het fout en eindigde de romantische band tussen de twee.

Er ging wat tijd overheen: Estelle ging naar Ibiza, Badr naar de bajes en van de eens zo onvergetelijke liefde, leek geen sprankje meer over te zijn. Tot deze week. Het voormalige koppel werd innig knuffelend gefotografeerd door Story.

Badr en Estelle gingen met elkaar uit lunchen, wat er volgens een fotograaf heel gezellig uitzag, waarna de kickbokser zijn ex een kus in haar nek gaf en vertrok. Is er sprake van een verzoening?

Wel nee, zo zei Estelle later tegen AD. Het moment van de foto was een toevallige ontmoeting tussen de twee, die daar, midden op straat, even bijspraken over hun levens en weer verder gingen.

Want een verzoening, daar kan toch echt geen sprake van zijn, zo zei Estelle eerder al. "We waren heel erg gek op elkaar. Maar dan overschaduwen andere aspecten die op dat moment als een donkere wolk elke keer een beetje terugkomen. Dat was gewoon heel verdrietig.''