Gordon redt beknelde chauffeur

Op Facebook schrijft de zanger over het incident bij een video. "Hij werd letterlijk plat gedrukt door de enorme druk en schreeuwde het uit, een doodskreet die mij nog lang zal bijblijven. In een reflex ben ik over het hek gesprongen en heb de auto in z'n vooruit gezet."

Onmiddelijk daarna heeft Gordon het alarmnummer gebeld. "En als door een wonder is Wouter er met een schaafwond en een gebroken schouder vanaf gekomen."

De 49-jarige zanger vertelt dat zijn chauffeur, die hij na alle jaren samen werken als een broertje ziet, de komende weken rust neemt. "In overleg met Wouter laten we dit zien. (...) Komende weken neemt hij rust en ik ben alleen maar blij dat hij nog lang bij me is om mee te lachen."