Carrie Fisher laat herinneringen aan Star Wars veilen

De spullen zijn onderdeel van de verkoop van een groot deel van de persoonlijke bezittingen van Fisher en haar moeder Debbie Reynolds.

Omdat het lange tijd een grote droom van Reynolds was een Hollywoodmuseum te starten, was zij in het bezit van een grote collectie kleding en voorwerpen uit de geschiedenis van de Amerikaanse filmwereld.

Een deel daarvan verkocht ze al toen haar droom niet haalbaar leek, maar nu gaan onder andere een aantal jurken gedragen door Audrey Hepburn en Elizabeth Taylor van de hand, evenals de jurk die zij zelf droeg in Singin' In The Rain.

De verzameling van Fisher bestaat uit onder meer uit twee originele scripts van Star Wars-films. Op het scenario van The Empire Strikes Back schreef Star Wars-bedenker George Lucas de bekende slogan 'May The Force Be With You'.

Op het script van Return Of The Jedi zette hij 'Voor Carrie. Makkelijke tekst'. Ook is er een levensgrote pop van prinses Leia te koop en de stoel die zij gebruikte op de set van The Last Jedi.

Een deel van de opbrengst van de veiling gaat naar Reynolds' stichting The Thalians, die aandacht vraagt voor mentale problemen, en naar The Jed Foundation, een organisatie die zelfmoord onder jongeren probeert te voorkomen. Beide zijn uitgekozen door Billie Lourd, de dochter en kleindochter van Fisher en Reynolds.