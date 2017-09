Kim Kardashian bevestigt komst van derde kind

In een vooruitblik van het veertiende seizoen van de realityshow Keeping up with the Kardashians is te zien dat Kim via FaceTime contact heeft met haar zus Khloe.

"Wat is er elke keer aan de hand als ik zeg 'raad eens'?" vraagt ze. "Dan is die persoon zwanger", zegt Khloé, waarop Kim aankondigt "dat ze een kindje krijgen".

Draagmoeder

In juni startten de eerste geruchten dat Kardashian (36) en West (40) een draagmoeder hadden gevonden die hun derde kind op de wereld zal brengen. Een derde zwangerschap zou voor de realityster te riskant zijn. Kardashian vertelde eerder in Keeping Up With The Kardashians dat ze samen met haar echtgenoot op zoek was naar een draagmoeder.

TMZ meldde begin september dat de draagmoeder, die sinds eind mei zwanger zou zijn, uitgerekend is in januari. Het stel zou een meisje verwachten.

Kardashian beviel in het verleden van dochter North (4) en zoon Saint (1), maar vanwege complicaties tijdens haar eerdere zwangerschappen werd het haar door artsen afgeraden nog eens zwanger te worden.

Behalve Kim zouden ook haar zus Khloé en zusje Kylie Jenner een kindje verwachten. Deze zwangerschappen zijn nog niet bevestigd. Khloé zou drie maanden zwanger zijn, Kylie al vijf maanden.