Enzo Knol en vriendin Dee uit elkaar

De twee, die vier jaar samen waren, laten in een post op hun Instagram-account weten dat zij uit elkaar zijn.

"De afgelopen vier jaar heb ik enorm veel met je gelachen. Ik wil je bedanken voor de leuke tijd en gun je het allerbeste. Laat je niet gek maken", schrijft de 24-jarige Knol.

"Vier jaar lang hebben we elkaar zo gelukkig gemaakt. Nu kiezen we allebei voor onze eigen weg. We houden nog steeds heel erg veel van elkaar, dat zal altijd zo blijven", aldus Van der Zeeuw (20) op haar Instagram-pagina.

Knol plaatste ook een video op zijn YouTube-kanaal waarin hij samen met Van der Zeeuw vertelt over hun relatiebreuk. "We houden superveel van elkaar, we zijn nog vaak heel blij met elkaar, we hebben veel gelachen met elkaar. Wij zijn op een punt waarop we niet meer kunnen geven wat we verwachten van elkaar."

Humor

Vorig jaar liet de vlogger weten dat zij na drie jaar nog altijd erg verliefd waren. "Humor speelt een hele grote rol in onze relatie. Mijn vriendin is super onhandig dat maakt haar zó ontzettend schattig en leuk", vertelde hij destijds aan Story.

Knol plaatst dagelijks filmpjes op Youtube waarin hij laat zien welke alledaagse dingen hem bezighouden. Zijn kanaal telt ruim 1,6 miljoen abonnees. Ook Van der Zeeuw is actief als vlogster.