'Kim Kardashian krijgt excuusbrief van overvaller Parijs'

Kardashian gelooft volgens de entertainmentsite niet in de oprechtheid van de brief, die in het Frans is geschreven en vertaald is door haar advocaten.

"Na het zien van je emoties en het realiseren van de emotionele schade die ik heb aangericht (...) heb ik besloten je te schrijven", zou de crimineel hebben geschreven. "Ik wil je laten weten hoezeer ik als mens spijt heb van mijn acties en hoezeer ik geraakt ben door je tranen."

Tijdens de roof in oktober 2016 werd Kardashian onder schot gehouden op haar hotelkamer in Parijs. De dieven namen 10 miljoen dollar aan juwelen mee. In Keeping up with the Kardashians sprak ze over wat de brute overval met haar deed.