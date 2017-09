Peter Jan Rens en Virginia ouders geworden van tweede dochter

"Wij zijn ontzettend blij want ons gezin heeft er weer een klein meisje bij. Vannacht is Djanina Virginia Rens gekomen dit vervult onze dromen. Vandaag zijn we blij maar moe want het was een heel gedoe", schrijft Rens in een rijmpje. Eerdere nieuwtjes over zijn gezinsuitbreiding maakte Rens ook al dichtend bekend.

Hoe het met Virginia gaat, vertelt de voormalig presentator niet. Zijn echtgenote lag de afgelopen weken uit voorzorg in het ziekenhuis omdat het kindje mogelijk te vroeg ter wereld zou komen. Het stel kreeg in de zomer van 2014 samen dochter Djelisa. De 24-jarige Virginia heeft daarnaast nog een zoon uit een eerdere relatie. Ook Peter Jan heeft een kind uit een eerdere relatie, een dochter van 37.

Afgelopen januari traden Rens en Virginia in het huwelijk. De perikelen rond de trouwerij werden door RTL vastgelegd voor de realityserie Doen ze 't of doen ze 't niet.