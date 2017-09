Sylvie Meis wil de tijd nemen voor plannen bruiloft

"Wat een verhalen weer. Omdat ik nog geen trouwdatum heb genoemd zou het huwelijk zijn uitgesteld of zelfs helemaal niet meer doorgaan. Maar dat is helemaal niet het geval", aldus Meis in gesprek met De Telegraaf.

Privé schreef dat het huwelijk niet meer plaats zou vinden nadat een aankondiging van een trouwdatum uitbleef. Daarbij suggereerde het blad dat Aouad zou hebben gelogen over hoe rijk hij was en zou dat een reden zijn geweest voor Meis om de verloving te verbreken.

"We gaan zeker trouwen, maar zo gek is het toch niet om een jaar verloofd te zijn? Alleen al vanwege de voorpret, en zeker ook de voorbereidingen, willen we er echt de tijd voor nemen. We kunnen ons er enorm op verheugen en dat doen we ook."

Meis verloofde zich in april met Aouad. Eerder was ze getrouwd met Rafael van der Vaart, met hem heeft ze ook een zoon: Damián (11).