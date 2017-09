Kim Kötter in verwachting van tweede kindje

Kötter deelde het nieuws in een video op Instagram. Te zien is hoe Reesema het woord 'baby' in het zand schrijft, terwijl hij daarna in een ooievaarpak rondrent.

Een paar weken na de geboorte van Muck, liet de organisatrice van de Miss Nederland-verkiezingen weten al aan een tweede te denken. "Tijdens de bevalling zei ik nog dat er geen tweede komt, maar ik merk dat het nu zo snel gaat en ik wil dit gevoel graag vasthouden. Tja, dan kan alleen met een tweede'', zei Kötter toen.



Kötter is uitgerekend in maart 2018. Het is nog niet bekend of ze een jongen of een meisje krijgt.