Rapper Young Thug gearresteerd om drugsbezit

Dat bevestigt de politie tegenover Variety na berichtgeving hierover van TMZ.

De rapper, wiens echte naam Jeffrey Lamar Williams is, werd zaterdag in Georgia door aan de kant gezet tijdens een routinecontrole. Williams had volgens de politie 'overdreven' getinte ruiten. In zijn auto werd vervolgens een onbekende hoeveelheid marihuana gevonden.

Het is niet de eerste keer dat Williams in aanraking komt met de politie. In 2015 vond de politie marihuana en cocaïne in zijn huis. Hij werd daarvoor niet vervolgd omdat de politie geen huiszoekingsbevel had.

Young Thug scoorde dit jaar hits met Calvin Harris (Heatstroke) en Camila Cabello (Havana).