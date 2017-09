Sanne Vogel (33) ten huwelijk gevraagd

Op woensdag plaatste Vogel een bericht op Instagram waarin ze het nieuws deelt.

"Oe lalala, het is vandaag precies 2 maanden geleden dat Melchior in Italië op zijn knie ging en me ten huwelijk vroeg", schrijft ze.

"Tussen het hoofdgerecht en het dessert, bloemen, champagne, matcha-chocolade taart, ring! Mijn hart bonkte mijn lichaam uit en ik zei volmondig ja! Had ik dat al verteld? Nee...he?", vervolgt de actrice. "Iedereen mag het weten, want: lang leve de liefde! Ik wist niet dat verloofd zijn zo leuk was! Love u", aldus Vogel.

De actrice en haar vriend zijn sinds 2015 samen.

Vogel acteerde in meerdere toneelstukken en was onder andere te zien in de serie en filmversie van Verliefd op Ibiza en de films Mannenharten, Homies en Tuintje in mijn hart. Ook regisseerde ze de films Hartenstraat en Brasserie Valentijn.