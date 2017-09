Nick & Simon hadden geen fans meer voor de deur verwacht

De mensen staan, ondanks dat Keizer is verhuisd nadat er tours langs zijn huis reden, nog steeds voor de deur en bellen aan. "Maar dat maakt me niet zo veel uit, want ik doe toch niet open, en die bel kun je met één knop uitzetten."

Schilder vertelt aan Grazia dat hij nog regelmatig op de foto moet op de dijk van Volendam. "Veel jonge meiden uit Volendam ook, die jou dan toch even willen meepakken voor hun Snapchat."

Vooral in de vakantieperiodes merkt Keizer dat de 'Nick & Simon-gekte' nog steeds toeneemt. "Dan wordt er weer vrij veel aangebeld en merken we dat ons succes nog niet is weggeëbd."