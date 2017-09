Rapper Pitbull stuurt privéjet naar Puerto Rico voor slachtoffers orkaan Maria

De Amerikaanse rapper ontving dinsdag veel lof voor zijn hulp, al zei de 36-jarige Pitbull zelf dat hij gewoon doet wat hij kan.

Tegen Daily News zei Pitbull: "Godzijdank kunnen wij helpen. Ik draag op deze manier mijn steentje bij". Het door de VS bestuurde eiland Puerto Rico is zwaar getroffen door orkaan Maria. Veel gebouwen zijn ernstig beschadigd of verwoest en veel mensen hebben nog steeds geen elektriciteit of stromend water.

Chemo

De congresafgevaardigde voor het eiland, Jenniffer Gonzales, bedankte Pitbull op Twitter. "Dank je voor de inzet van je vliegtuig om kankerpatiënten naar de VS te evacueren, zodat ze hun chemo kunnen krijgen".

Pitbull, wiens echte naam Armando Christian Pérez is, werd geboren in Miami in Florida. Zijn ouders zijn beide Cubaans. Veel artiesten die uit dat gebied komen maken zich sterk voor de slachtoffers van orkaan Maria. Zangeres Jennifer Lopez doneerde een miljoen dollar aan hulporganisaties.