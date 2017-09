Zwangere actrice Julia Stiles geeft jawoord

De twee trouwden eerder deze maand tijdens een intieme ceremonie op een strand bij Seattle in de staat Washington, zo laat het management van de actrice weten aan E! Online.

Stiles postte dinsdag een plaatje van haar bruiloft op Instagram. Op de foto is te zien dat Preston een hand op Julia's zwangere buik legt. In juni kondigden de twee aan dat er een kleine op komst is. De actrice, bekend van 10 Things I hate about you en The Bourne-films is volgende maand uitgerekend.