Yolanthe Sneijder-Cabau vond vertrek uit Istanbul 'pittig'

"Istanbul was geweldig, ik heb er met zoveel plezier gewoond", zegt Sneijder-Cabau in een interview in De Telegraaf.

"We hebben er vijf jaar gewoond, een kindje gekregen en heel veel meegemaakt. Er waren veel mensen verdrietig dat we weggingen. Er is wel een traantje gevallen."

Sneijder-Cabau volgde haar man Wesley Sneijder na diens transfer naar voetbalclub OGC Nice naar Zuid-Frankrijk.

"Een verhuizing is altijd pittig. Het is iets waar ik niet aan kan wennen. Je gaat weer van het ene naar het andere land." Toch bevalt het de presentatrice en actrice in Cannes.

"Wie zou daar nou niet willen wonen? De mensen zijn er zo lief en aardig, dat valt gelijk op. Het eten en het weer, het kan bijna niet beter."

Xess Xava

De verhuizing van Istanbul naar Cannes was bijzonder omdat het de eerste keer was dat ook zoontje Xess Xava zijn spullen in moest pakken.

"Het is de eerste keer dat we verhuizen met een kindje. Bij alles wat we doen, denken we wel, als Xess Xava zich er maar prettig voelt. We willen niet dat hij er te veel van mee krijgt."

Het bijna tweejarige jongetje kan spelen in de tuin bij de woning in Cannes. "In de andere landen waar we hebben gewoond, hadden we meestal een appartement. Nu een prachtig huis met een grote tuin erbij. Ik heb al twee goaltjes gekocht, zodat Xess Xava kan voetballen. Als hij wakker wordt dan is dat het eerste wat hij roept: 'voetballen'."