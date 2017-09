'Kit Harrington en Rose Leslie verloofd'

"Ze moeten nog een datum prikken, maar ze hebben familie en vrienden al verteld dat ze zijn verloofd", zegt een ingewijde tegen de Britse krant The Sun. Kit Harrington, die de rol van Jon Snow speelt in de populaire serie van HBO, speelde volgens bronnen al langere tijd met de gedachte Leslie ten huwelijk te vragen. "Hij wilde eerst een huis kopen en een beetje settelen", aldus een bron.

De 30-jarige Harrington en eveneens 30-jarige Leslie hielden hun relatie vier jaar lang geheim voor het grote publiek. Pas in 2016 vertelde het stel over hun relatie en de twee wonen sinds januari samen in een villa in de regio East Anglia in Engeland.