Ex-voetballer Anouk Hoogendijk 'ziet televisiecarrière voor zich'

De oud-speelster van onder meer Ajax en Oranje, die nu te zien is in Expeditie Robinson, vertelt in gesprek met Viva dat ze mogelijk verder wil in televisieland. "Ik gebruik de komende periode om me te oriënteren op de mogelijkheden. Ik voer gesprekken met verschillende partijen."

Hoogendijk vertelt zowel binnen als buiten de televisie "interessante kansen" te zien. "Bijvoorbeeld op het gebied van pr en communicatie. Het lijkt me geweldig om filmpjes te maken met gehandicapten of met kinderen, maar ik hoef niet koste wat het kost met mijn hoofd op tv. Het moet wel ergens over gaan."

Droom die uitkwam

De Expeditie Robinson-kandidaat, die na het einde van haar carrière in het profvoetbal te zien was als analist bij de NOS en Jinek en columns schreef voor het AD, laat weten veel te hebben nagedacht "over het leven hierna".

"Heel eerlijk: ik had een beetje gehoopt dat het zo zou lopen. Dat ik ook nog werd gevraagd voor Expeditie Robinson was helemaal een droom die uitkwam. Ik volgde het altijd al. Ik ben een allrounder op sportgebied en geniet enorm van buiten zijn, dus ik voelde me op het eiland als een vis in het water."