Mindy Kaling vindt het spannend om moeder te worden

In een interview dat ze zondag gaf aan de Sunday Tonight Show zei Kaling dat ze het nadere moederschap heel spannend vindt.

Toen presentator Willie Geist zei dat ze een leuke moeder zal worden, zei de actrice dat ze daarop hoopt. "Natuurlijk wil ik een leuke moeder zijn, maar ik ben bang dat ik in werkelijkheid een klunzige moeder word. Maar het zou leuk zijn als zou blijken dat ik toch een moeder word met wie je veel lol kunt hebben."

Kaling maakte ook nog een grapje over andere ouders. "Nu ik zelf straks moeder ben, mag ik met recht klagen over ze."

De actrice, ook bekend van The Office, heeft ook in het openhartige interview niets losgelaten over de vader van haar kindje. Ook het geslacht hield ze voor zich. Maar onlangs zeiden acteurs Beth Grant en Ed Weeks, met wie ze samen te zien is in The Mindy Project, dat het een meisje wordt.