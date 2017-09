Amerikaanse sterren steunen NFL-spelers tegen Trump

Onder meer tv-persoonlijkheden Ellen DeGeneres en Chelsea Handler, en zanger John Legend zeiden achter de NFL-spelers te staan.

"Als fan van American football ben ik vandaag trots op de NFL-spelers. Er is niets Amerikaanser dan het recht om vreedzaam te protesteren", twitterde Ellen DeGeneres. Chelsea Handler reageerde op een tweet van Trump waarin hij schrijft dat er bijna niemand meer kijkt naar de sportwedstrijden: "Ik kijk naar mijn eerste wedstrijd op zondag, dankzij jou, racist."

Zanger John Legend schreef zelf een heel essay op de website Slate. "Protest is patriottisme... als we protest in de naam van patriottisme onderdrukken, dan zijn we geen patriotten maar tirannen, aldus Legend.

Protest

Trump zei vrijdagavond tijdens een bijeenkomst dat NFL-spelers die niet opstaan voor de vlag en het volkslied moeten worden ontslagen. "De NFL-eigenaren zouden als iemand onze vlag veracht, moeten zeggen: haal die klootzak onmiddellijk van het veld en ontsla hem", sprak hij. Veel American footballers knielen tijdens het hijsen van de vlag of het spelen van het volkslied, uit protest tegen politiegeweld en discriminatie tegen zwarte Amerikanen.

Spelers, coaches en eigenaren in de NFL namen gezamenlijk afstand van de kritiek van Trump. "Als Amerikanen kunnen we gelukkig vrij en openlijk over alles spreken", stelde Mark Murphy, de voorzitter van Green Bay Packers.

Trump heeft niet alleen problemen met spelers uit de NFL. Zaterdag schreef hij op Twitter dat de basketballers van Golden State Warriors vanwege uitspraken van sterspeler Stephen Curry niet welkom zijn op het Witte Huis om het kampioenschap in de NBA te vieren