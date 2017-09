'Zanger Luke Bryan jurylid American Idol'

Dat meldt Deadline. De 41-jarige countryzanger was al een tijd in onderhandeling met de producenten van het programma.

Bryan is een bekende en gelauwerde Amerikaanse countryzanger. Sinds 2007 bracht hij vijf albums uit die allemaal in de top 10 van de albumhitlijst van Billboard belandden. In 2016 won hij een Billboard Music Award voor beste countryzanger.

Met de komst van Bryan is er nog een stoel onbezet in de jury. In de Amerikaanse media werd de naam van Lionel Richie veelvuldig genoemd, maar de zanger kon zich niet vinden in de aangeboden vergoeding van naar verluidt tien miljoen dollar (ruim 8 miljoen euro). Zangeres Katy Perry, die in mei als eerste tekende voor een plekje in de jury, zou 25 miljoen dollar (21 mijloen euro) opstrijken voor haar rol als juryvoorzitster.

Het nieuwe seizoen van American Idol begint in maart 2018.