Mick Jagger plaatst struiken op hotelbalkon tegen paparazzi

Britse media, waaronder Mirror, publiceren foto's van het hotelbalkon dat sinds de komst van Jagger ineens vol staat met struikgewas, waardoor alle zicht op het balkon wordt ontnomen.

Twee jaar geleden hoorde de wereld voor het eerst van een nieuwe liefde in het leven van de 74-jarige rockster nadat er foto's verschenen van Jagger op het Zwitserse balkon met een jonge brunette. Dat bleek de 29-jarige balletdanseres Hamrick, inmiddels moeder van hun eerste kind. Of zij er dit keer bij is in Zurich is niet bekend.