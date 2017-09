Kris Jenner reageert op zwangerschapsgeruchten dochter Kylie

De moeder van Kim Kardashian, de halfzus van Kylie, was zaterdagochtend bij de modeshow van Bottega Veneta in Milaan toen ze werd gevraagd naar het nieuws. Dat schrijft The Hollywood Reporter.

De Amerikaanse entertainmentsite TMZ schreef vrijdag dat de 20-jarige Kylie Jenner zwanger zou zijn van haar vriend Travis Scott. Ook het doorgaans betrouwbare tijdschrift People nam het nieuws over.

De ster, bekend van de realityserie Keeping up with the Kardashians, heeft sinds april van dit jaar een relatie met de rapper. Vrienden van Jenner, die miljoenen volgers heeft op sociale media, beweren dat ze al een paar maanden zwanger is.

Als de geruchten waar blijken te zijn, wordt de baby het eerste kindje voor Jenner. Kris Jenner heeft al een aantal kleinkinderen, onder wie de twee kinderen van Kim Kardashian en haar man Kanye West, die overigens via een draagmoeder een derde kindje verwachten.