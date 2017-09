Colin Firth krijgt Italiaanse nationaliteit

Firth, die als acteur vaak de Britse gentleman speelt, is al twintig jaar getrouwd met de Italiaanse regisseuse en producente Livia Giuggioli.

De ster uit films als Bridget Jones´s Diary, Love Actually en The King´s Speech, had eerder al aangekondigd dat hij de Italiaanse nationaliteit zou gaan aannemen als het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zou stappen.

Nadat een nipte meerderheid van de Britten bij het referendum voor een Brexit had gekozen, diende Firth een aanvraag in voor het verkrijgen van de Italiaanse nationaliteit. Deze is nu gehonoreerd. Overigens is Firth ook nog steeds Brit. Italië is een land dat zijn burgers toestaat om twee paspoorten te hebben.

De acteur is momenteel te zien in Kingsman: The Golden Circle, het vervolg op hitfilm Kingsman: The Secret Service. Firth speelt hierin een Britse geheim agent die de wereld moet redden van de psychopathische maffiabaas Poppy (Julianne Moore). De film trok de afgelopen dagen in de Nederlandse bioscopen volle zalen.