Midas Dekkers denkt dat mensen ongelukkig worden van transparantie

"Elk huis dat gebouwd wordt, heeft nog méér glas, vanuit de overtuiging dat mensen gelukkig worden van licht en transparantie. Die mensen zijn duidelijk geen biologen, want die weten dat de mens eigenlijk een holbewoner is", zegt de 71-jarige bioloog in een interview met de Volkskrant.

"Mensen voelen zich het lekkerst als ze met z'n allen in een gezellig hol zitten, met getemperd licht." Een goede plek voor mensen is daarom de bruine kroeg, meent Dekkers. Hij vindt het dan ook zonde dat veel bruine kroegen hun deuren moeten sluiten.

"Ik wil deze aardbodem niet verlaten voordat ik de mensen erop gewezen heb dat ze, waar ze bijstaan nondeju, een van de aardigste cultuurgoederen naar de kloten laten gaan", aldus Dekkers.

Veilig

Dekkers herinnert zich de tijd dat mensen na hun werk nog even een borreltje dronken in de kroeg. "Daarna kwam je vrolijk thuis. Nu staan ze liever in de file dan dat ze aan de bar een borreltje drinken."

Hij schreef een boek over het caféleven: Volledige Vergunning, dat in oktober uitkomt. Zelf kwam hij als kind al veel in kroegen, omdat zijn vader een café had. "Voor mij is het café de meest geborgen plek ter wereld. Dat is een ervaring die ik als 5-jarig kind al had, dus zelfs zonder drank vond ik het al een veilige omgeving."