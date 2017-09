Arie Boomsma gaat vroeg naar bed om seksleven op peil te houden

''We kiezen er, zeer tegen onze gewoonte in, nu voor om vroeg naar de slaapkamer te gaan'', vertelt de Net5-presentator in De Telegraaf.

''Vroeger, voordat we ouders werden, was het simpel. Je ging naar bed, dan had je seks of soms niet. Nu weten we: als we straks gaan liggen, vallen we in slaap. Dus gaan we soms al om negen uur naar bed."

''Ik hou nooit zo van advies geven, maar verse ouders zouden echt moeite moeten doen'', zegt Boomsma. ''Omdat het zo verbindt. Voor je het weet denk je: laat maar even. Daar moet je nooit aan toegeven. We hebben er veel over gepraat en nu gaat het heel vanzelfsprekend.''

Kinderen

In augustus was Boomsma twee jaar getrouwd met Romy. In juli maakte zij bekend in verwachting te zijn van een zoon. Die wordt in december verwacht.

In februari vorig jaar werd hun dochtertje Bobby Jo geboren.

Televisie

Voor Net5 presenteert Boomsma vanaf dinsdag 26 september het programma Grenzeloos Verliefd. Hierin volgt hij emigrerende verliefden in Nederland en tijdens hun avontuur naar het buitenland.

Naast in Grenzeloos Verliefd is hij vanaf woensdag 27 september ook te zien in het nieuwe Net5-programma Arie en de kleine mensen. Hierin volgt hij mensen met een groeistoornis.