Jan Smit legt tournee stil voor communie dochter

''Die maand zijn we 28 dagen op tour in Duitsland, maar ik heb met de agent geregeld dat we die dag pauze hebben. Tachtig man crew die niets doen. Dan rij ik zaterdag na het optreden in Berlijn snel naar huis en zit ik zondagochtend in de kerk'', vertelt Jan Smit aan het Telegraaf-magazine Vrouw.

''Ik ben natuurlijk niet vaak thuis. Ik schat dat ik zo'n beetje de helft van het jaar weg ben. Zeker nu we in Duitsland zo'n succes hebben met Klubbb3."

"Gelukkig is er Facetime en de kinderen kunnen me altijd bellen, dat maakt het een stuk draaglijker. Als ik drie weken van huis ben, vind ik dat jammer, maar ik zet een knop om. Ik ben geen emotioneel type, dat is mijn werk."