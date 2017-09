Roddeloverzicht: Humberto weer thuis en Patty 'diep vernederd'

Het was deze zomer echt even spannend: zou Humberto Tan kiezen voor zijn vermeende minnares Dionne Stax, of pakte hij zijn leven met Ineke weer op? Het leven van de 51-jarige presentator had even wat weg van een soap. De foto's die van hem en Dionne werden gemaakt, terwijl ze samen op een balkonnetje zaten, startten een hele ingewikkelde periode voor alle betrokkenen.

De verhalen werden steeds wilder: Humberto en Dionne zouden al maanden een affaire hebben en de presentator zou zelfs overwegen de moeder van zijn drie kinderen te verlaten. Dat hij in zijn eentje in een appartement in Amsterdam ging wonen, wakkerde de geruchten alleen maar verder aan: was dit zijn exclusieve stulpje voor nog meer wilde nachten met Dionne?

Deze zomer was volgens roddelbladen bijzonder eenzaam voor Humberto: hij ging in zijn eentje naar het Griekse Mykonos en een hereniging met Ineke leek onmogelijk. Een reis naar Bangladesh voor werk voegde nog toe aan hoe alleen Humberto was: de hele zomer liep hij met zijn ziel onder z'n arm in allerlei exotische oorden.

Nederland wachtte in spanning af: met wie viert Humberto uiteindelijk de jaarwisseling? Fotografen deden er alles aan om als eerste duidelijkheid te kunnen scheppen: in bosjes liggen, in bomen hangen en door parkeergarages struinen, niets ging ze te ver voor die ene foto.

Nu is het verlossende woord eindelijk daar, of eigenlijk de verlossende foto: Humberto kiest voor Ineke. De presentator heeft er zelf nog altijd geen woord over gezegd, maar soms zegt een plaatje meer dan duizend woorden. Edwin Smulders maakte voor Story een foto van de auto van Humberto, waarmee alles meteen duidelijk is.

De auto van de presentator is namelijk weer terug op de oprit van het huis van de familie. Geen appartementje meer in Amsterdam dus, gewoon thuis aan de Amstel met Ineke en de kinderen. En dat het niet om zomaar een bezoekje ging was volgens het blad ook helder: alle lichten waren uit en dus kon het niet anders dan dat Humberto gewoon veilig naast Ineke in bed lag. Of op de bank. Er wordt in elk geval gewerkt aan een hereniging.

Nooit ja

Een droomaanzoek, een gepland sprookjeshuwelijk: niets leek het geluk van Sylvie Meis nog in de weg te staan. In april werd ze ten huwelijk gevraagd door de rijke zakenman Charbel Aouad met een enorme ring en ballonnen die het woord 'LOVE' vormden.

En toch werd het huwelijk uitgesteld. Niet omdat Sylvie en Charbel niet meer willen, wel nee! Sylvie heeft het gewoon veel te druk met alle presentatieklussen in Duitsland, tientallen selfies plaatsen op instagram en de lancering van haar eigen lingerielijn. Van uitstel zou écht geen afstel komen, verzekerde Sylvie ons. Maar als we Duitse bladen en Privé mogen geloven, gaat het nu toch mis.

De reden? Charbel zou niet zo rijk zijn als hij beweerde. Niet rijk genoeg voor Sylvie in elk geval, zo schrijft Privé. Van de titel 'rijke zakenman' blijft weinig over, zo blijkt. Niet alleen heeft Charbel helemaal geen miljoenen, hij is ook nog eens geen echte zakenman: Charbel blijkt toiletman te zijn: een deel van zijn loon bij een bedrijf in Dubai wordt bepaald door het aantal toiletpotten dat hij weet te verkopen.

En oké, hij is dan wel directeur van een ander bedrijf, maar als we Privé mogen geloven bestaat dat bedrijf alleen op papier.

Niet echt glamoureus dus en als we de Duitse bladen mogen geloven, is dat precies de reden dat Sylvie nu de stekker uit de bruiloft heeft getrokken. Sylvie wil geen man die ze moet onderhouden: Sylvie wil helemaal geen geld uitgeven aan een man.

De ballonnen zijn lekgeprikt en de verlovingsring hebben we alweer een hele tijd niet gezien op de honderden foto's die Sylvie sinds de verloving op sociale media heeft gezet. Dat is natuurlijk omdat Charbel die weer terug moest brengen: die heeft bij lange na nog niet genoeg toiletpotten verkocht voor zo'n dure ring.

Kakker

Daan Schuurmans en Bracha van Doesburgh, Wendy van Dijk en Erland Galjaard en Willem-Alexander en Máxima: er zijn van die koppels waarvan je zeker weet dat ze nóóit meer uit elkaar gaan. Renate en Winston Gerschtanowitz vormen samen ook zo'n koppel: een wereld waar die twee uit elkaar zijn, is voor veel mensen niet voor te stellen.

Renate en Winston hebben twee kinderen, werken samen bij SBS en zijn inmiddels zeventien jaar samen. Toch had deze jaloersmakende relatie bijna niet bestaan: Renate zag er namelijk niets in om met Winston te gaan daten, zo bleek deze week.

"Oh nee, dat is zo niet mijn type. Dat vind ik zo'n kakker", was de reactie van een 19-jarige Renate toen een vriendin van Winston voorstelde hen aan elkaar te koppelen. En dat terwijl die vriendin toch sprak over "een leuke vriend" en iemand die "echt iets voor haar" zou zijn.

Hoewel Renate weigerde met Winston af te spreken, kwam het enkele tijd later toch tot een toevallige ontmoeting: tijdens een etentje ontdekten de twee hoe leuk het samen was. Renate was ook meteen om. "We zaten die avond met elkaar aan tafel en ik was helemaal van slag. Meteen. Terwijl ik dat echt niet had verwacht. Ik dacht dit wordt een hele ongemakkelijke avond maar het werd dus bloedgezellig."

Dat etentje beviel zo dat ze daarna nog veel vaker afspraken. In 2011 volgde een huwelijk. De relatie werkt volgens Renate zo goed omdat zij en haar man vaak op één lijn zitten, vertelde ze bij The story of my life. "Maar toch zijn we anders. Wat bij ons goed werkt, is dat we elkaar op bepaalde vlakken goed aanvullen. Hij is echt een weegschaal, moet nadenken over dingen, terwijl ik beter een knoop kan doorhakken."

Die "kakker" bleek uiteindelijk dus toch echt de ware. "Hij laat mij positiever naar dingen kijken waar ik nog wel eens de beren op de weg zie. Dan kan hij mij uitleggen wat er allemaal goed gaat."

Vernederend

Als je je op televisie een klysma aan hebt laten meten, zou je denken dat je geen enkele gêne meer voelt. Als je daarna ook plat op je buik terechtkomt in een programma over schoonspringen en per ongeluk een spagaat maakt bij het schaatsen voor sterren, zou je zeggen dat niets je meer kan vernederen: de mensen hebben toch alles al gezien van je.

Patty Brard heeft geen enkele moeite dingen met mensen te delen. Als je bij haar op de koffie komt, krijg je allerlei lekkers, als je haar een vraag stelt, geeft ze eerlijk antwoord en zelfs haar bruiloft liet ze filmen zodat iedereen mee kon genieten.

Niks gaat Patty te ver, leek wel, maar deze week bleek dat ook zij haar grenzen heeft: volgens de presentatrice is ze verschrikkelijk vernederd door de zenderbaas daar. "Ze vroeg me wat ik nog zou willen doen op tv. Ik zei: 'Dat is niet helemaal aan mij, en aangezien SBS geen late night talkshow heeft: zet me maar in waar je me graag wilt hebben.'"

"Toen vroeg ze of ik Hart in Aktie zou willen presenteren. Nou, dat leek me geweldig, zo’n programma is mij op het lijf geschreven. Je moet er levenservaring voor hebben, en veel empathisch vermogen. Waarop zij antwoordde: 'Met alle respect, Patty, daar hebben we toch echt iemand voor nodig die frisser en fruitiger is dan jij.'"

In LINDA vertelt Patty dat ze eerst kwaad werd, maar uiteindelijk besloot de eer aan zichzelf te houden. De dagen die ze nog bij Shownieuws aan de desk moet, telt ze af. "Ik heb tegen mijn collega’s bij Shownieuws gezegd: géén afscheid in de uitzending. Geen bloopers, geen bloemen. Doe het niet, anders loop ik weg. Ik heb geen zin om daar te gaan staan janken. Dat gun ik die programmadirecteur niet."

Patty zou het "enig" vinden om bij RTL Boulevard aan de slag te gaan, maar voorlopig is ze vooral bezig met haar verhuizing naar Ibiza. Deze weken neemt ze letterlijk afscheid van haar leven in Nederland. Als ze al terugkeert, is ze 74: "Met een beetje geluk ga ik hier dan nog lopend de trap op. En mocht dat niet lukken: dan als Golden Girl, met een liftje."