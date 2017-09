Patricia Paay is naar eigen zeggen 'gewoon sexy'

"Ik heb het ook altijd leuk gevonden om vrouw te zijn", aldus de 68-jarige in gesprek met Libelle.

De presentatrice is daarnaast ook lief, soms misschien wel té. "Als ik nog een keer terugkom op aarde, word ik een bitch. Ik heb een leuk leven hoor, daar niet van. Maar ik heb zo vaak over me heen laten lopen."

Paay is naar eigen zeggen naïef en heeft iets kinderlijks. "Ik snap eigenlijk niet waarom een mens niet onbevangen mag blijven. Dat is toch het mooiste wat er is? Waarom zijn kinderen zo leuk en eerlijk? Omdat ze onbevangen zijn."