Verwarde vrouw met kapmes en pistool in winkel van Kardashians

De vrouw kwam volgens TMZ rond het middaguur voor het eerst de winkel binnen. Daarbij richtte ze een revolver op een medewerker, terwijl ze een onsamenhangend verhaal vertelde over Cuba. Daarna gooide ze wat dingen in de winkel om en vertrok.

Even later keerde ze echter terug, deze keer met een dertig centimeter lang hakmes, en betrok ze de realitysterren in haar verhaal. "De Kardashians worden geëxecuteerd als ze op communistisch grondgebied komen. Ze worden vermoord", riep ze onder meer tegen de inmiddels aanwezige cameraploegen.

Volgens de LA Times verliet de vrouw ook deze keer uit eigen beweging de zaak weer. De politie zette een helikopter in om haar te vinden, maar was daar aan het begin van de avond nog niet in geslaagd.

Kim, Khloé en Kourtney Kardashian waren niet in de winkel aanwezig toen de incidenten plaatsvonden.