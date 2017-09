Marilyn Manson had lang last van nasleep schietpartij op Amerikaanse school

Dat stelt Manson in een interview met The Guardian. Op 20 april 1999 schoten Eric Harris en Dylan Klebold twaalf medeleerlingen, een leerkracht en zichzelf dood op Columbine High School in de staat Colorado. De geruchten gingen lang dat de slachtoffers toegewijde fans van de shockrocker waren.

Dat bleek niet waar, evenals de beweringen dat de tieners tijdens de schietpartij shirts droegen met Marilyn Manson erop. Toch werd de zanger nog heel lang dagelijks bedreigd, vertelt Manson. Als hij in Colorado, de staat waarin Columbine ligt, speelde kreeg hij naar eigen zeggen zelfs honderden doodsbedreigingen. "De nasleep van die schietpartij verwoestte mijn carrière op dat moment.''

Drugshonden

De aanwezigheid van politie bij zijn optredens als gevolg van de dreigementen, zorgden voor een bijkomend probleem. 'Ik kwam er toen achter dat de politiehonden die op zoek gaan naar explosieven, dezelfde zijn als de drugshonden. Dus ik had wat problemen om mijn verdovende middelen te verbergen als er met een bom gedreigd was.'

Over de schietpartij zelf is de zanger kort. "Als ze gewoon muziek hadden gekocht in plaats van een geweer waren ze beter af geweest."