Bedpartner uit seksueel getinte video Kevin Hart ontkent afperser te zijn

"Ik ben geen afperser, ik heb niets te maken met deze opnames", aldus Montia Sabbag voor de camera van verschillende media.

Haar advocaat zei dat Sabbag net zo goed als Hart het slachtoffer is van de video. Daarbij zouden leugens over haar zijn verspreid door de media en haar foto's zonder toestemming zijn gebruikt.

Zondag plaatste Hart een video van zichzelf op Instagram, waarin hij zijn excuses aanbood voor een fout die hij was begaan. In de video zei de komiek niet wat hij had gedaan, maar later bleek dat hij zijn zwangere echtgenote had bedrogen.

Club

In een tweede video, waar Hart niet van af wist, was te zien hoe hij eerst samen met Sabbag in een club staat, waarna de video verspringt naar het beeld van een bed, waar niemand in te zien is, maar waar wel geluiden vandaan komen waardoor gesuggereerd wordt dat de mensen in het bed seks hebben. In het derde deel van de video zijn twee mensen te zien in een kamer waarbij de man lijkt op Hart. In het tweede beeld is de komiek nooit te zien of duidelijk te horen.