Vincent Bijlo voelt geen 'allesverterende woede' nu hij doof wordt

"Mijn beperkingen zijn niet te veranderen. Het is net als met regen. Je kan foeteren tegen die regen. De hele week komt het al met bakken uit de hemel, hoe kan dat nou? Maar daarmee gaat de zon niet schijnen", aldus de 52-jarige Bijlo in gesprek met Trouw.

De schrijver verliest steeds meer van zijn gehoor en spreekt met artsen en specialisten over gehoorapparaten. Tijdens dit proces werd hij door Floris Alberse gevolgd, die een documentaire over Bijlo maakte.

"Ik heb weleens gedreigd met de film te stoppen. Floris schrok zich kapot. Maar hij bleef maar zoeken naar die andere kant van de medaille, bleef zich maar focussen op dat gehoorverlies. Net als veel andere niet-gehandicapten vertrouwde hij mijn kijk op de wereld lange tijd niet."

Volgens Bijlo vinden mensen het maar moeilijk te geloven dat hij rustig in de situatie staat. "Floris dacht in eerste instantie dat ik een toneelstukje opvoerde, dat ik me stiekem avond aan avond vreselijk bezoop, dingen in elkaar sloeg enzo. Maar er is geen keerzijde. Misschien kun je dat pas snappen als je zelf blind of doof wordt."