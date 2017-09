Laurence Fishburne en Gina Torres al jaar gescheiden

Dat heeft het acteurskoppel woensdag bevestigd. Torres, onder meer bekend van de serie Suits, liet via haar woordvoerder aan USA Today weten: "Met pijn in het hart zijn Laurence en ik vorig najaar uit elkaar gegaan en hebben we ons huwelijk beëindigd. Het is een liefdesverhaal dat een ander einde heeft dan wij ons hadden voorgesteld."

Fishburne, onder meer bekend om zijn rol in Crime Scene Investigation, en Torres trouwden vijftien jaar geleden en zijn ouders van een tienjarige dochter, Delilah. "Ons gezin blijft intact en we zullen onze dochter samen met veel liefde, plezier en bewondering blijven opvoeden. Net zoals we elkaar met liefde en respect zullen blijven eren in de wetenschap dat we hier samen in staan."

De acteurs maakten hun breuk waarschijnlijk wereldkundig omdat dinsdag foto's opdoken waarop te zien is dat Torres een andere man kust.