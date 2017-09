'Tom Cruise medeverantwoordelijk voor fataal ongeluk American Made'

Tijdens de opnames van American Made crashte in september 2015 een tweemotorig vliegtuigje in de bergen rond de Colombiaanse stad Medellin. Daarbij kwamen stuntmannen Alan Purwin en Carlos Berl om het leven.

In rechtbankpapieren die People in handen heeft, schrijven de families van de overleden stuntmannen dat de wens van Cruise en regisseur Doug Liman een "risicovolle actiefilm" te maken, heeft bijgedragen aan de omstandigheden waaronder het ongeluk kon gebeuren.

Nalatigheid

"De tol van filmen in Colombia, samen met het enthousiasme van Cruise en Liman om vliegscènes meerdere keren op te nemen, zorgden elke dag voor extra werkuren en het uitlopen van het schema", aldus de families in de documenten. "Nalatigheid in planning, coördinatie en vliegveiligheid hebben erin geresulteerd dat een onbekwame, onvoorbereide piloot werd gedwongen een gevaarlijke vlucht uit te voeren in een klassiek toestel over een onbekend berggebied in slecht weer."

De nabestaanden klagen de producenten van American Made aan voor dood door schuld en nalatigheid. De familie van Berl heeft ook een claim lopen tegen Jimmy Lee Garland, die mede-eigenaar is van het vliegbedrijf dat voor de film was ingehuurd. Garland zat tijdens het ongeluk ook in het toestel, en verloor het gevoel in beide benen.