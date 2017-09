Renate had aanvankelijk geen interesse in Winston Gerschtanowitz

"Ik was toen in Zuid-Frankrijk voor modellenwerk. Er waren twee Nederlandse meisjes en dat waren vriendinnen van Winston", vertelt de blondine in The Story Of My Life. De aflevering met de twee is woensdagavond te zien op RTL4.

Een van de vrouwen vertelde Renate dat ze nog "een leuke vriend" had in Nederland die "echt iets voor haar" zou zijn. Toen duidelijk werd dat het om Winston ging, sloeg bij Renate de vertwijfeling toe. "Ik zei: 'Oh nee, dat is zo niet mijn type. Dat vind ik zo’n kakker'. Dat waren letterlijk mijn woorden."

De presentatrice kwam er echter al snel achter dat Gerschtanowitz leuker was dan ze had verwacht. Tijdens een etentje ontmoetten de twee elkaar en ze was direct om. "We zaten die avond met elkaar aan tafel en ik was helemaal van slag. Meteen. Terwijl ik dat echt niet had verwacht. Ik dacht dit wordt een hele ongemakkelijke avond maar het werd dus bloedgezellig."

Het etentje mondde uiteindelijk uit in een langdurige relatie en in 2011 tot een huwelijk. Het stel heeft twee zoons.