Caro Emerald moeder geworden van tweede dochter

Moeder en dochter maken het goed, meldt de website van het entertainmentprogramma. "Ze geniet nu van haar zwangerschapsverlof."

In maart 2014 werden Emerald (36) en haar vriend voor het eerst ouders. De zangeres zette toen ook een dochter op de wereld. In april werd bekend dat ze weer in verwachting was.

Emerald kan voorlopig in alle rust genieten van de gezinsuitbreiding. Op 11 november staat haar eerste optreden weer op de agenda, in het Duitse Leverkusen. In december staan vijf optredens met het Metropole Orkest op het programma.