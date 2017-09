Raffaëla Paton kampt met chronische pijn

"Ik heb zelf zeven jaar lang onderzoeken gehad, voordat ik de diagnose kreeg", schrijft Paton op Facebook. Net als Gaga heeft ze fibromyalgie, een vorm van reuma.

Jarenlang dachten mensen dat ze zich aanstelde en werd ze niet serieus genomen. "Ik kreeg daar zo een minderwaardigheidscomplex van dat ik de deur niet meer uit durfde omdat ik de sfeer niet wilde verpesten als ik naar huis wilde omdat de pijn ineens heel heftig kan zijn."

Sinds een paar weken kampt ze weer met "heftige klachten", aldus de winnares van de derde editie van Idols in 2006. "Kan amper lopen op bepaalde momenten of mijn bed uitkomen in de ochtend. En dit zeg ik niet om medelijden op te wekken. Dit zeg ik omdat mensen moeten weten, dat wat je ziet van buiten, niet altijd strookt met hoe iemand zich van binnen voelt."

Huilen

"Ik leef al jaren elke dag met pijn", gaat Paton (34) verder. "Soms weinig soms veel. Maar elke dag pijn. En ik moet er soms om huilen. Omdat ik 34 ben met een lichaam van een zeventigjarige. Maar ik blijf elke dag zoveel mogelijk lachen!"

Ze vindt het stoer dat Lady Gaga er openlijk voor uitkomt en haar gehele Europese toer heeft gecanceld. "Alleen al omdat ze laat zien dat het niet niks is. Het is een ziekte. Het zit niet tussen onze oren", zegt Paton. "Het is echt."