Johnny Kraaijkamp wilde bladen aanklagen na berichten over mishandeling

Dat vertelt de 63-jarige acteur in Panorama. "Toen ik was vrijgesproken, wilde ik het blad dat al die aperte leugens heeft opgeschreven aanpakken, puur voor mijn eer. Maar toen zei mijn advocaat: Dat kun je doen, maar dan heb je er zéker een vijand bij."

Uiteindelijk vond Kraaijkamp het toch te veel moeite om een zaak te starten. "Dan ben je misschien een jaar verder en gaat al die shit wel door. En als je mazzel hebt, krijg je 5.000 euro, die je dan gelijk aan je advocaat kunt geven. Dus wat heeft het dan voor zin? Spijtig, want ik had ze graag aan de schandpaal genageld."

Zwarte bladzijde

De acteur, die in totaal door twee exen werd beschuldigd van mishandeling, ziet deze periode nog steeds "als een zwarte bladzijde". "Een beetje rock-’n-roll kan geen kwaad en ik ben ook geen voorbeeldig burgermannetje dat altijd binnen de lijntjes kleurt. Dat hoeft ook niet, maar als er zulke aperte leugens over je in de publiciteit komen is dat lastig."

Volgens Kraaijkamp zal "er altijd iets blijven hangen van dat soort dingen". "Ook doordat je tegenwoordig naast de bladen ook een paar televisieprogramma’s hebt die leven van dat soort verhalen. Het is alweer even geleden, maar het is wel een van de meest ingrijpende dingen die ik heb meegemaakt."