Katja Schuurman is zelfverzekerder geworden

"Vroeger kon ik over alles onzeker zijn. (...) Ik heb er een paar rimpeltjes bij gekregen, maar heb nog niet te klagen, want we hebben goede genen", aldus de 42-jarige presentatrice tegen Grazia.

Schuurman vindt haar moeder van bijna zeventig "nog steeds zo'n mooie vrouw"."Ze heeft niets aan zichzelf laten doen en dat maakt haar juist zo prachtig. Vaak zie je het toch als mensen iets hebben gedaan en is het niet mooi.”

Dankzij haar "hele leuke, jongere vriendje" Freek Noortwijk merkt ze dat ze haar wilde haren nog niet kwijt is. "Voordat ik Freek ontmoette, was ik wel wat rustiger. Niet dat ik zo'n gezapige huisvrouw was, maar met Freek ben ik wel wat vaker lekker feestjes aan het bouwen. We zijn alweer ons volgende tuinfeest aan het plannen. Dat vind ik heerlijk: lekker fikkie stoken en eten en drinken met vrienden tot het licht wordt."

Schuurman en Noortwijk zijn van plan te trouwen, maar dat zal niet meer voor het einde van het jaar gebeuren. "Wie weet volgend jaar, maar we gaan de datum en trouwlocatie lekker geheimhouden."