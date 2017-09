Ex-verloofde Ryan Phillippe deed ook aangifte wegens stalking

De acteur, die volgens Hewitt stomdronken en gedrogeerd was, zou haar ook twee keer van een trap hebben gegooid, meldt TMZ.

Ryan Phillippe, die dinsdag voor het eerst inging op de beschuldigingen van Hewitt, zegt een fervent voorvechter te zijn van vrouwenrechten. “Huiselijk geweld is een serieus probleem”, stelde de 43-jarige acteur in een verklaring aan verschillende Amerikaanse media. Volgens de Shooter-acteur maakt zijn 21-jarige ex zich schuldig aan laster.

Maar Hewitt kreeg bijval van Slagter, die vijf jaar een relatie had met Phillippe. Toen die op de klippen was gelopen bleef de acteur Slagter lastig vallen met "agressieve" tekstberichten, zo beweert ze in de aangifte uit maart 2016, hoewel hij haar niet zou hebben bedreigd met geweld.

Rook

Toen maandag de aanklacht van Hewitt tegen Phillippe in de media verscheen, twitterde Paulina Slagter: "Waar rook is...", maar ze verwijderde dat bericht later weer.

De politie in Los Angeles liet weten zich momenteel te concentreren op het onderzoek naar de beschuldiging van Elsie Hewitt dat Ryan Phillippe haar mishandeld zou hebben.