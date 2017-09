'Acteurskoppel Rachel Bilson en Hayden Christensen uit elkaar'

"Zij is weer fulltime in Los Angeles en hij zit in Toronto", zegt een ingewijde tegen Us Weekly. "Het is echt over."

De 36-jarige Bilson en even oude Christensen leerden elkaar in 2008 kennen op de set van Jumper.

De relatie van de actrice, bekend van series als The O.C. en Dokter Hart, en de Star Wars-acteur strandde al eens in de zomer van 2010, maar de twee vonden elkaar na een paar maanden weer terug.

In november 2014 beviel Bilson van dochter Briar Rose.