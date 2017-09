Ryan Phillippe ontkent mishandeling ex-vriendin

"Als advocaat voor de gezondheid, de gelijkheid en het welzijn van vrouwen is Ryan onthutst dat deze valse beschuldigingen worden verspreid", laat zijn team weten aan TMZ. "Huiselijk geweld is een serieuze zaak en valse beweringen mogen niet worden gebruikt om kwaad te spreken over iemand."

Volgens ingewijden heeft de acteur nu ook zelf een advocaat in de arm genomen om een tegenaanklacht in te dienen tegen Hewitt. Het geld dat hij eventueel krijgt na een rechtszaak, wil hij doneren aan een organisatie die zich inzet tegen huiselijk geweld.

De 21-jarige Hewitt, een model, werd naar eigen zeggen mishandeld door de acteur toen ze spullen bij hem kwam ophalen nadat hun relatie was beëindigd. Volgens het model was haar ex onder invloed. Ze ging naar het ziekenhuis met schaafwonden en bloeduitstortingen op de huid.

De twee leerden elkaar kennen op festival Coachella in april en gingen in augustus uit elkaar. De mishandeling zou in juli hebben plaatsgevonden.